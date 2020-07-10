Чому не працює Monobank на iPhone – причина

Додаток віртуального Monobank для iOS не працює через збій у компанії Facebook.

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, терміни усунення помилок поки невідомі.

– Збій Facebook поклав купу додатків, зокрема, і нас. Чекаємо на фікс, – написав він у Telegram.

Водночас у Приватбанку заявили, що інтернет-банкінг працює без збоїв на пристроях Apple.

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Які ще додатки на iOS не працюють

Користувачі iPhone та iPad в усьому світі зіткнулися з проблемою, через яку перестали працювати популярні додатки на iOS.

Зокрема, не працюють Spotify, Tinder, Viber.

Компанія Facebook заявила, що вивчає можливий збій в комплекті Facebook SDK, який інтегрує додаток із Facebook. За допомогою нього користувачі, наприклад, можуть логінитися в додатках через профіль у соцмережі.