Чому не працює Monobank на iPhone – причина

Додаток віртуального Monobank для iOS не працює через збій у компанії Facebook.
За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, терміни усунення помилок поки невідомі.
– Збій Facebook поклав купу додатків, зокрема, і нас. Чекаємо на фікс, – написав він у Telegram.
Водночас у Приватбанку заявили, що інтернет-банкінг працює без збоїв на пристроях Apple.
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Які ще додатки на iOS не працюють
Користувачі iPhone та iPad в усьому світі зіткнулися з проблемою, через яку перестали працювати популярні додатки на iOS.
Зокрема, не працюють Spotify, Tinder, Viber.
Компанія Facebook заявила, що вивчає можливий збій в комплекті Facebook SDK, який інтегрує додаток із Facebook. За допомогою нього користувачі, наприклад, можуть логінитися в додатках через профіль у соцмережі.