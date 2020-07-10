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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 10 липня в Україні зафіксовано 52 043 хворих, за добу виявили ще 819 випадків.

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09:26 - 10 липня

У Києві за минулу добу від коронавірусу не помер жоден пацієнт, але захворіло ще 118 людей. Загальна кількість інфікованих у столиці становить 5 990.

Одужали в Києві 2 033 хворих, а за день – 71.

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09:18 - 10 липня

В Україні на ранок 10 липня на коронавірус захворіли ще 819 людей. Загальна кількість інфікованих становить 52 043.

Одужали за добу 1 016 пацієнтів, загалом – 24 800. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 1345 людей, за добу – 18.

  • Вінницька область — 2 060 (+39)
  • Волинська область — 2 932 (+57)
  • Дніпропетровська область — 1 137 (+7)
  • Донецька область — 751 (+2)
  • Житомирська область — 1 512 (+12)
  • Закарпатська область — 3 734 (+112)
  • Запорізька область — 610 (+5)
  • Івано-Франківська область — 2 915 (+58)
  • Кіровоградська область — 670 (+1)
  • Київ — 5 990 (+118)
  • Київська область — 2 940 (+45)
  • Львівська область — 6 763 (+82)
  • Луганська область — 90 (0)
  • Миколаївська область — 467 (+2)
  • Одеська область — 2 108 (+56)
  • Полтавська область — 330 (+3)
  • Рівненська область — 4 454 (+74)
  • Сумська область — 332 (+4)
  • Тернопільська область — 2 174 (+21)
  • Харківська область — 2 577 (+56)
  • Херсонська область — 203 (+2)
  • Хмельницька область — 881 (+16)
  • Чернівецька область — 5 096 (+22)
  • Черкаська область — 725 (+18)
  • Чернігівська область — 592 (+7)

статистика коронавируса в Украине 10 июля

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08:51 - 10 липня

У Львівській області станом на ранок 10 липня на коронавірус захворіли ще 88 людей, 33 з них – жителі Львова.

Загальна кількість інфікованих в регіоні становить 6 763. Від початку епідемії одужали 1 003 пацієнти, померли 178 хворих.

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00:09 - 10 липня

Тернопільський міський штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій вирішив частково послабити карантин у місті. Ресторанам та кафе дозволили працювати після 22.00.

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22:33 - 09 липня

Безсимптомним коронавірусом називається перенесення хвороби непомітно, без єдиної ознаки Covid-19.

ІФА-тест може показати наявність антитіл і це означатиме, що людина перехворіла безсимптомно. Тобто імунна система впоралася не доводячи до пошкодження клітин.

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21:04 - 09 липня

Франція та Дубаї відновлюють регулярні рейси до українського аеропорту в Борисполі.

Так, компанія Flydubai розпочала роботу у середу, 8 липня.

Щодо авіакомпанії Air France, то перший рейс в Україну прибуде вже 14 липня.

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19:40 - 09 липня

Міністерство економіки й комунікацій Естонії заборонило до 28 липня авіакомпанії Wizz Air виконувати рейси між Таллінном і містами України.

Наприкінці місяця заборону переглянуть і вирішать, чи продовжувати її, чи скасовувати.

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19:15 - 09 липня

За добовим приростом коронавірусу Закарпаття потрапляє у першу трійку в Україні.

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив, що епідеміологи розглядають варіант повернення до першого етапу карантину.

 

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19:13 - 09 липня

За останню добу на Херсонщині проведено 206 ПЛР-досліджень та 830 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано два нових лабораторно підтверджених випадки на Covid-19.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв.

– Перший випадок – це жінка, 46 років, медичний працівник з с. Нова Збур’ївка Голопристанського району. Вона обстежена для планової госпіталізації. Другий – чоловік, 36 років, з м.Херсон (Шуменський мікрорайон). Контактував із раніше виявленим хворим на Covid-19. Їх стан задовільний, перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом, – йдеться у повідомленні.

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18:04 - 09 липня

Найбільший колективний імунітет до коронавірусу в Україні мають мешканці Закарпатської області.

Такі дані оприлюднила одна з лабораторій України на основі результатів перших півтора місяців проведення ІФА-тестування.

Було виявлено, що колективний імунітет в Україні в середньому складає 5,2%.

Одні з найвищих показників у Закарпатській області – 25%, у Волинській – 18%, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях – по 14%, Рівненській – 13%.

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