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Факти / Україна

Купатися в морі заборонено: воду на всіх пляжах Одеси визнано небезпечною

Морська вода на всіх побережжях Одеси не відповідає гігієнічним нормам МОЗ, тому купатися може бути небезпечно.

Про це, посилаючись на Одеський лабораторний центр МОЗ, повідомили у мерії міста.

– За результатами моніторингових лабораторних досліджень якості морської води в місцях масового відпочинку проби морської води у визначених контрольних точках на пляжах Одеси за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідають гігієнічним вимогам, – йдеться у заяві.

Морську воду на всіх пляжах Одеси визнано небезпечною

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Проби води на пляжах було відібрано у понеділок, 6 липня.

Тим часом на побережжі Азовського моря українські відпочивальники поскаржилися на велику кількість медуз.

У мережі з’явилися десятки фото та відео із величезними медузами, які, виявляється, після укусу можуть залишити серйозні опіки.

Експерти в жодному разі не рекомендують купатися або відпочивати на березі моря, що всіяне небезпечними медузами.

Джерело: Одеська міська рада

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