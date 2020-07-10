Усі пляжі Києва отримали жовті прапори. Це означає, що купатися не рекомендують на жодному з них. Зокрема, під час досліджень у воді виявили перевищений індекс лактопозитивної кишкової палички.

У комунальному підприємстві Плесо пояснили, що це сталося через сильні дощі, які були протягом останніх днів. Щоб показники повернулися до норми, потрібно три-чотири дні. Тоді обмеження обіцяють зняти.

Крім того, директор з розвитку зон рекреації КП Плесо Костянтин Пігуля зазначив, що це не можна вважати забрудненням.

Читайте: На 11 пляжах Києва знайшли кишкову паличку (СПИСОК)

Протягом трьох днів фахівці проведуть додаткові аналізи води. Для цього вже замовили повторне хлорування водогінної системи пляжів.

Тимчасово не рекомендують купатися і на пляжах Одеси. Все через те, що якість води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідає гігієнічним вимогам.

Фахівці санітарної служби днями знайшли у морській воді майже на всіх пляжах кишкову паличку. Однак воду в Одесі перевіряють щотижня, тому ситуація може змінитися.