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Факти / Україна

Новий рекорд: 1 016 людей вилікувалися від Covid-19 в Україні за добу

В Україні за добу від коронавірусу одужали 1 016 осіб. Це найбільша кількість пацієнтів, які побороли коронавірус за весь час пандемії.

Всього в Україні 24 801 особа змогли вилікуватися від Covid-19.

Найбільше тих, хто одужав у Чернівецькій (2 582) та Рівненській (2 501) областях, а також у Києві (2 033).

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До цього рекорд був встановлений 8 липня. Тоді за добу вилікувалися 926 осіб.

статистика коронавируса в Украине 10 июля

Правила виписки пацієнтів з коронавірусом

10 червня МОЗ змінило правила виписки пацієнтів з коронавірусом.

Тепер для виписки досить два критерії – відсутність клінічних симптомів і один негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Раніше для зняття діагнозу було потрібно два негативних ПЛР-тесту поспіль.

Після введення нових правил головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тепер очікується збільшення кількості одужали.

Фото: Dreamstime

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