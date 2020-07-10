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Факти / Україна

Після повернення з Чехії, Албанії та Болгарії необхідна обсервація

Усім громадянам, що прибувають до України із Чехії, Албанії та Болгарії, необхідно буде проходити обов’язкову обсервацію.

Така інформація з’явилася в оновленому червоному списку країн від МОЗ.

Станом на 10 липня у списку знаходиться 60 країн, серед яких – США, Канада, Франція, Ізраїль, Чорногорія, ОАЕ та інші.

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У зв’язку із пандемією Covid-19 було введено так звані червоний та зелений списки країн, щоб краще орієнтуватися у плануванні майбутніх подорожей.

Україна, до слова, також залишається у червоному списку.

Постановою Кабміну усіх приїжджих в Україну було звільнено від обсервації за умови наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Дозвіл не проходити обсервацію стосуватиметься людей, які перетинають державний кордон або контрольні пункти пропуску з тимчасово окупованих територій.

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