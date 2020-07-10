Статистика коронавірусу в Україні 10 липня продовжує фіксувати зростання нових випадків захворювання – за добу Сovid-19 підтвердили у 810 осіб.

Загальна кількість випадків становить 52 043.

Найбільше нових пацієнтів із коронавірусом зафіксовано у Закарпатській (112) та Львівській областях (82), а також у місті Києві (118).

Більшість хворих – жінки (58%), частка чоловіків становить 42%.

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10 липня в Україні від Covid-19 вилікувалися 1 016 людей, що стало новим рекордом. Всього в Україні коронавірус вилікували в 24 801 особи.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, коли стане відомою дата початку нового навчального року.

Як навчатимуться школярі у вересні стане відомо через 10 днів.

Міністр підкреслив, що МОЗ спільно з Міністерством освіти розробляють відповідні правила і алгоритми.

Степанов зазначив, що дуже важливо, щоб школярі повернулися до звичайного режиму навчання, особливо діти, які йдуть в перший клас.

Однак при розробці формату буде враховуватися і ситуація з коронавірусом в країні.

Коронавірус в Києві

Статистика коронавірусу в Києві 10 липня говорить про зростання кількості нових випадків. Сьогодні Covid-19 виявили у 118 осіб, летальних випадків немає.

У порівнянні з 9 липня, коли було зафіксовано 93 нових випадків Covid-19, статистика дещо погіршилася.

Коронавірус у регіонах

Станом на 10 липня не готовими до адаптивного карантину залишаються сім областей: Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська та Чернігівська.

Івано-Франківську область зі списку вже виключили – це означає, що регіон готовий до послаблення обмежень.

За весь час пандемії від коронавірусу вилікувалися 25 770 пацієнтів, а померло 1 345.

Загалом було проведено 773 831 тестування методом ПЛР.