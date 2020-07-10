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Факти / Україна

У Києві 118 нових хворих на коронавірус, але жодної смерті

118 нових хворих за добу. Динаміка захворюваності на коронавірус у Києві тримається на високому рівні. З початку епідемії в столиці захворіли 5 990 жителів.

Щоправда, є й позитивні новини. За добу ніхто не помер.

Одужали в Києві 2 033 особи, а за день – 71.

Нині продовжують лікуватися від коронавірусу 3 835 пацієнтів.

За увесь час епідеміє у столиці зафіксували 14 317 підозр.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні

Станом на 10 липня на коронавірус в Україні захворіли ще 819 людей, або 52 043 – з початку епідемії Covid-19.

За добу померли 18 людей, загалом вже 1 345 летальних випадків.

Одужали 24 800 пацієнтів, за останню добу – 1 016 людей.

Фото: Dreamstime

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