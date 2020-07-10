В Україні можуть переглянути тарифи на опалення, що дозволить знизити суму, яку українці платять щомісяця.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Зараз ринкова ціна на газ нижча, ніж передбачена в тарифі на опалення. Без його перегляду люди платитимуть стільки ж або дорожче. А якщо переглянути, то тарифи за опалення вдасться знизити.

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Міністр також пояснив, що переглядають тарифи на опалення раз на рік перед опалювальним сезоном і на весь опалювальний сезон.

Саме під час цієї процедури передбачена можливість коригування тарифів через зміну, зокрема, тарифів на паливно-енергетичні ресурси.

Водночас прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже також повідомляв, що українців чекають менші тарифи. Все тому, що ринкова ціна на газ нижча ніж та, яка закладена в нинішніх.

Сьогодні ринкова ціна газу становить 3 200, перспектив її значного зростання немає. Тому якщо ціна знижується, то вона повинна зменшуватися і для населення в тарифі на опалення.