Заробітчани до України у травні 2020 року переказали $805 млн, що на 2,5% менше, ніж у квітні.

У травні 2019 року трудові мігранти здійснили грошові перекази на суму $1 015 млн, що на 20,7% більше, ніж цьогоріч.

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Такі дані надав Національний банк України у своєму звіті про динаміку обсягів приватних переказів в Україну.

За даними НБУ, обсяг переказів через неформальні канали скоротився, починаючи з березня.

За 5 місяців 2020 року заробітчани перерахували в Україну $4,54 млрд. За такий самий період у 2019 році – $4,64 млрд. У січні та лютому 2020 року надходження складали $480 млн, у березні – $349 млн, квітні – $296 млн, травні – $226 млн.

Звіт НБУ

Облікова ставка НБУ

Національний банк України знизив облікову ставку з 8% до 6% річних. Новий рівень запрацював з 12 червня 2020 року.

Облікова ставка сигналізує банкам, які процентні ставки за вкладами і позиками можна встановлювати для громадян. Її рівень впливає на вартість позик рефінансування.