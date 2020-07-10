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Факти / Україна

Зеленський продав будинок в Іванковичах і переїхав у резиденцію в Конча-Заспі

Президент України Володимир Зеленський повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції, що у липні 2020 року продав будинок у селі Іванковичі в Київській області.

В Офісі президента зазначили, що глава держави разом з сім’єю тимчасово проживатиме у державній резиденції Конча-Заспа.

Також Володимир Зеленський повідомив про інші зміни у своєму майновому стані.

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Зокрема, президент продав земельну ділянку, на якій розташований проданий будинок у селі Іванковичі.  Відповідну інформацію внесли в Єдиний державний реєстр декларацій 7 липня 2020 року.

Володимир Зеленський продав будинок і переїхав у Конча-Заспу

Напередодні президент також вніс зміни до своєї декларації. Зокрема, Володимир Зеленський задекларував 13,5 млн грн доходу за продаж нерухомості і землі.

Він отримав 1,356 млн грн за земельну ділянку і ще 12,1 млн грн – за нерухомість.

Фото: Офіс президента

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