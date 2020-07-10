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Жодних привітань: у Кремлі прокоментували розмову Путіна з Порошенком у 2014 році

Під час телефонної розмови президентів Володимира Путіна та Петра Порошенка 12 червня 2014 року не звучало жодних привітань із Днем Росії.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

– Я не можу підтвердити даний факт. Жодних обмінів привітаннями, які протокольно передбачені у дні національних свят, у 2014 році не було. І цього року, на жаль, теж, – сказав Пєсков.

Однак на сайті президента Росії розміщено інформацію, яка підтверджує факт обміну привітаннями із Днем Росії 12 червня.

Розмова Путіна і Порошенка у 2014 - привітань з Днем Росії не було

Нагадаємо, у 2014 році українська сторона не повідомила про таке привітання, однак зазначала, що того дня Порошенко висловив протест президенту Росії.

Прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко зауважив, що головною темою телефонної розмови було засудження перетину найманцями РФ українсько-російського кордону на танках.

Знову торкнутися теми “привітання” Порошенка з Днем Росії нещодавно вирішила депутат фракції Слуга народу Ірина Верещук, яка влаштувала суперечку із П’ятим президентом України прямо в прямому ефірі Свободи слова на ICTV.

Петро Порошенко звинуватив Верещук у брехні та попросив надати докази, а депутат послалася на сайт президента Росії.

Тоді ж у студії зауважили, що джерело новини є важливим, адже Росія зацікавлена у дестабілізації ситуації в Україні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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