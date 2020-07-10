Жителі окупованого Донбасу і Криму вступатимуть без ЗНО – закон підписано

Жителям тимчасово окупованих територій Донбасу, Криму і населених пунктів на лінії розмежування дозволили вступати до закладів вищої освіти без складання ЗНО.

Відповідний законопроект, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року, сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон ухвалено і підписано в рамках “боротьби за розум і таланти молодих людей на тимчасово окупованих територіях”, йдеться в повідомленні Офісу президента.

Відповідно до закону, українці з цих територій зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

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