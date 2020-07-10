PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Жителі окупованого Донбасу і Криму вступатимуть без ЗНО – закон підписано

Жителям тимчасово окупованих територій Донбасу, Криму і населених пунктів на лінії розмежування дозволили вступати до закладів вищої освіти без складання ЗНО.

Відповідний законопроект, який Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року, сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон ухвалено і підписано в рамках “боротьби за розум і таланти молодих людей на тимчасово окупованих територіях”, йдеться в повідомленні Офісу президента.

Відповідно до закону, українці з цих територій зможуть вступити до будь-якого закладу вищої освіти за квотою, розмір якої визначає Міністерство освіти і науки України.

Доповнюється…

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка