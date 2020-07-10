ЗНО у 2020 році розпочалося у четвер, 25 червня, і триватиме до 17 липня. Через запровадження карантину його було перенесено на літо.

Раніше основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання з 11 предметів планувалася з 21 травня по 15 червня.

Також МОН скасувало державну підсумкову атестацію для учнів 4 і 9 класів.

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На тлі адаптивного карантину у МОН дещо змінили перелік того, що можна брати із собою на ЗНО 2020, додавши засоби протиепідемічного захисту.

Окрім усіх необхідних документів (сертифікат, запрошення-перепустка, паспорт) та декількох ручок, обов’язково потрібно брати медичну маску та санітайзер. Воду можна брати у прозорій пляшці без жодних етикеток.

Також всі учасники перед складанням ЗНО проходитимуть обов’язковий температурний скринінг.