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Факти / Україна

800 за добу: в Україні кількість хворих на Covid-19 тримається на високому рівні

Коронавірус в Україні 11 липня підтвердили у 800 осіб. Всього зафіксували 52 843 випадки Сovid-19.

27 людей померли від ускладнень коронавірусу. Всього – 1 372 людини.

24 661 особа видужала.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед хворих — 58% жінок і 42% чоловіків.

Міста, в яких найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів — 40,99%;
  • Черкаси — 38,55%;
  • Київ — 37,65%;
  • Чернігів — 37,34%;
  • Чернівці — 36,93%.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні 10 липня захворювання зафіксували у 52 043 осіб. Добовий приріст склав 819 пацієнтів.

Від ускладнень Сovid-19 померли 1 345 осіб, а вилікувалися 25 770.

Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у Закарпатській (112) та Львівській областях (82), а також у місті Києві (118).

На Львівщині вперше за місяць за добу зафіксували менше 100 хворих.

Фото: Dreamstime

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