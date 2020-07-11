Електронний лікарняний в Україні планують запустити в серпні.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, зараз проект знаходиться в режимі тестування і очікує відгуків від лікарів.

– Зараз ми вже розробили відповідні механізми і звернулися до наших лікарень з тестування цієї моделі. Вона заповнюватиметься на ресурсах Пенсійного фонду. Лікар відразу може заповнити і за допомогою електронного підпису підписати лікарняний, – сказав він.

Степанов зазначив, що для тестування електронного лікарняного відгукнулися понад 700 лікарень. Перевірка роботи займе не більше двох тижнів.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, та останні новини

Міністр додав, що на першому етапі в лікарні можна буде оформити і звичайний лікарняний, щоб зробити перехід до нової системи поступовим.

Щорічно МОЗ витрачає понад 4 млн грн на покупку листів непрацездатності.

Міністерство соцполітики планувало запровадити електронний лікарняний у квітні, але через карантин перенесли запуск.

Запровадження електронної системи дозволить перевіряти правомірність видання пацієнтам електронних лікарняних і мінімізувати зловживання в цій сфері.