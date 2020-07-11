PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кабмін заборонив роботу барів та ресторанів після 23.00

В Україні заборонили роботу ресторанів, барів, кафе і нічних клубів після 23.00.

Відповідна постанова № 588 опублікована на сайті Кабміну.

Новий документ доповнив постанову від 20 травня, яка впроваджувала адаптивний карантин.

Постанова Кабміну забороняє роботу в нічний час розважальним установам, крім кінотеатрів.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Також забороняється робота закладів культури.

Всі заклади можуть працювати на доставку без обмежень.

Карантин в Україні

В Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Періодично в регіонах вводять ослаблення, а деякі навпаки підсилюють виходячи з динаміки поширення коронавірусу.

На початку липня Київ і Львів посилили карантин через велику кількість нових інфікувань.

Зокрема, закладам громадського харчування та розважальним закладам дозволили працювати тільки до 22.00. Такі обмеження були встановлені також для масових розважальних, спортивних та інших заходів.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка