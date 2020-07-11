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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 11 липня в Україні зафіксовано 52 843 хворих, за добу виявили ще 800 випадків.

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23:43 - 10 липня

В Одеській області коронавірусом заразилися 36 працівників підприємства Аквафрост. Поліція почала розслідування причин спалаху.

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20:25 - 10 липня

У п’ятницю, 10 липня, на базі відпочинку в селі Стрілкове в Херсонській області виявили Covid-19 у працівника. 26-річний чоловік був госпіталізований.

Про це повідомив в Facebook голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

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19:30 - 10 липня

В Одесі коронавірус виявили у керівника одного із департаментів мерії Олександра Ахмерова.

Чиновник займає пост директора депаратаменту комунальної власності міської ради.

Дружина Ахмерова, депутат міськради Світлана Осауленко повідомила, що йде на самоізоляцію до отримання результатів ПЛР-дослідження.

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15:31 - 10 липня

В Одесі карантин порушили у шести елітних розважальних закладах міста – на пляжі Аркадія, у ресторані Соло та в клубах Ібіці, Ітака, Red Line та Вестерн.

З початку курортного сезону поліція Одеси склала 152 адмінпротоколи, а щодо 24 із них уже є судові рішення.

Загальна сума накладених штрафів становить 408 тис. грн.

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12:42 - 10 липня

В Україні за добу від коронавірусу одужали 1 016 осіб. Це найбільша кількість пацієнтів, які побороли коронавірус за весь час пандемії.

Всього в Україні 24 801 людина змогла вилікуватися від Covid-19.

Найбільше тих, хто одужав у Чернівецькій (2 582) та Рівненській (2 501) областях, а також у Києві (2 033).

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11:25 - 10 липня

Згідно з даними МОЗ, станом на 10 липня до послаблення карантину не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

За минулу добу зі списку виключили Івано-Франківську область.

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10:20 - 10 липня
Як навчатимуться школярі з 1 вересня

Як навчатимуться школярі у вересні стане відомо через 10 днів.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, МОЗ спільно з Міністерством освіти розробляють відповідні правила і алгоритми.

Степанов зазначив, що дуже важливо, щоб школярі повернулися до звичайного режиму навчання, особливо діти, які йдуть в перший клас.

Однак при розробці формату буде враховуватися і ситуація з коронавірусом в країні.

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09:26 - 10 липня

У Києві за минулу добу від коронавірусу не помер жоден пацієнт, але захворіло ще 118 людей. Загальна кількість інфікованих у столиці становить 5 990.

Одужали в Києві 2 033 хворих, а за день – 71.

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09:18 - 10 липня

В Україні на ранок 10 липня на коронавірус захворіли ще 819 людей. Загальна кількість інфікованих становить 52 043.

Одужали за добу 1 016 пацієнтів, загалом – 24 800. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 1345 людей, за добу – 18.

  • Вінницька область — 2 060 (+39)
  • Волинська область — 2 932 (+57)
  • Дніпропетровська область — 1 137 (+7)
  • Донецька область — 751 (+2)
  • Житомирська область — 1 512 (+12)
  • Закарпатська область — 3 734 (+112)
  • Запорізька область — 610 (+5)
  • Івано-Франківська область — 2 915 (+58)
  • Кіровоградська область — 670 (+1)
  • Київ — 5 990 (+118)
  • Київська область — 2 940 (+45)
  • Львівська область — 6 763 (+82)
  • Луганська область — 90 (0)
  • Миколаївська область — 467 (+2)
  • Одеська область — 2 108 (+56)
  • Полтавська область — 330 (+3)
  • Рівненська область — 4 454 (+74)
  • Сумська область — 332 (+4)
  • Тернопільська область — 2 174 (+21)
  • Харківська область — 2 577 (+56)
  • Херсонська область — 203 (+2)
  • Хмельницька область — 881 (+16)
  • Чернівецька область — 5 096 (+22)
  • Черкаська область — 725 (+18)
  • Чернігівська область — 592 (+7)

статистика коронавируса в Украине 10 июля

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08:51 - 10 липня

У Львівській області станом на ранок 10 липня на коронавірус захворіли ще 88 людей, 33 з них – жителі Львова.

Загальна кількість інфікованих в регіоні становить 6 763. Від початку епідемії одужали 1 003 пацієнти, померли 178 хворих.

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