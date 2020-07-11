В Україні не йде на спад динаміка добового приросту хворих на коронавірус, складною епідситуація продовжує бути і у столиці. Тим часом у країні продовжують шукати ліки від Сovid-19, нині тестування проходять чотири препарати.

Станом на 11 липня в Україні підтвердили 52 843 випадки коронавірусу, за останню добу захворіли 800 осіб.

Найскладнішою епідситуація продовжує бути у Львівській (6 882 випадки), Чернівецькій (5 117 випадків) та Рівненській (4 520 випадків) областях.

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Серед міст лідером за кількістю хворих є Київ, у столиці підтвердили 6 115 випадків коронавірусу.

За останню добу – 125 нових хворих, серед них – 57 жінок, 61 чоловiк, одна дівчинка та шість хлопчиків.

Найбільше випадків зараження у Дарницькому районі міста – 1 009 хворих.

Нині в Україні тестують чотири препарати, які потенційно можна використовувати для лікування коронавірусу.

Вивчаються властивості Амізону, Аміксину, Корвітину і Біовену.

– Вони всі проходять стадії клінічних випробувань. Це досить серйозний механізм. Деякі знаходяться вже практично на завершальних стадіях. Відразу після отримання результатів будуть зроблені висновки щодо ефективності цих препаратів, – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Крім того, коронавірус продовжує вносити корективи в життя українців. Через карантин багато процедур громадяни почали робити віддалено. Так, у серпні МОЗ планує запустити електронний лікарняний.

– Нині ми вже розробили відповідні механізми і звернулися до наших лікарень з тестування цієї моделі. Вона заповнюватиметься на ресурсах Пенсійного фонду. Лікар відразу може заповнити і за допомогою електронного підпису підписати лікарняний, – пояснив Максим Степанов.

Статистика коронавірусу в Україні

За час пандемії коронавірусу в Україні від недуги померли 1 372 людини, за останню добу – 27.

Водночас 24 661 особі вдалося одужати. Загалом в Україні на коронавірус частіше хворіють жінки, аніж чоловіки: 58% проти 42%.