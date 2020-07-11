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Факти / Україна / Суспільство

Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві

Голова Миколаївської облорганізації ВО Свобода Демид Губський, якого госпіталізували з вогнепальним пораненням голови, перед тим розбирав пістолет травматичної дії.

– Слідством встановлено, що у п’ятницю ввечері постраждалий разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі та вживали алкогольні напої.

Після одинадцятої вечора вони вдвох повернулись додому, – зазначили у поліції.

Коли жінка перебувала на балконі, чоловік розбирав травматичний пістолет. Через деякий час, за словами дружини, вона почула постріл та побачила, що її чоловік впав. Після чого викликала брата постраждалого, та разом вони звернулись по допомогу до медиків.

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  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
  • Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві
Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві / 5 фотографий

Слідчі розпочали розслідування кримінального провадження за ст. 128 Кримінального кодексу України, Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Поранення активіста

11 липня о 7.50 активіста громадської організації госпіталізували до лікарні з вогнепальним пораненням голови.

Лікарі провели операцію та надають необхідну медичну допомогу пораненому.

Нині поліція встановлює всі обставини події.

Джерело: Нацполіція

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