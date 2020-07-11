Розбирав пістолет: поліція назвала ймовірну причину поранення активіста у Миколаєві

Голова Миколаївської облорганізації ВО Свобода Демид Губський, якого госпіталізували з вогнепальним пораненням голови, перед тим розбирав пістолет травматичної дії.

– Слідством встановлено, що у п’ятницю ввечері постраждалий разом з цивільною дружиною та друзями відпочивали у розважальному закладі та вживали алкогольні напої.

Після одинадцятої вечора вони вдвох повернулись додому, – зазначили у поліції.