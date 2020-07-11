Станом на 11 липня 2020 року у Києві підтвердили 6 115 випадків коронавірусу.

За останню добу в столиці – 125 нових хворих, серед них троє медиків.

Хто захворів:

57 жінок – від 20 до 80 років;

61 чоловiк – від 21 до 75 рокiв;

одна дівчинка 7 років;

шість хлопчиків – 4 до 14 років.

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За час пандемії 2 058 осіб у місті одужали від вірусу, за добу – 25 людей. Коронавірус забрав життя 124 мешканців столиці, двох – за останню добу.

Вісім киян госпіталізували до лікарень за добу, решта – на самоізоляції.

Найскладнішою епідситуація продовжує бути у Дарницькому районі міста, там уже 1 009 хворих.

Загалом, за статистикою коронавірусу в Україні, 11 липня в країні зафіксували 52 843 випадки Сovid-19, за останню добу – 800 нових.

За час пандемії від вірусу померли 1 372 людини, за останню добу – 27 українців.

Одужала від хвороби – 24 661 особа.

Джерело: Віталій Кличко