В аеропортах Києва та Львова з’являться спеціальні лабораторії для проведення ПЛР-тестів усім пасажирам, які прибувають в Україну.

Відповідне рішення ухвалив міністр інфраструктури Владислав Криклій на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

Лабораторії необхідні, аби пасажири могли пройти тест на коронавірус і у разі отримання негативного результату не самоізолюватися.

В уряді розглядають можливість того, аби результати тестування могли приходити у додаток Дій вдома.

Міністр каже, що це допоможе уникнути скупчень людей біля лабораторій, а також зменшить час самоізоляції здорових пасажирів, які прибули в Україну.

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Вакцина від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що для розробки вакцини від коронавірусу потрібно $31 млрд.

У світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин. А для ефективної протидії хвороби потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і у стислі терміни.

Передбачається, що на її виготовлення потрібно до 18 місяців.