В Україні тестують чотири препарати, якими можна користуватися під час лікування коронавірусу. Це Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Вони всі проходять стадії клінічних випробувань. Це досить серйозний механізм. Деякі знаходяться вже практично на завершальних стадіях. Відразу після отримання результатів будуть зроблені висновки щодо ефективності цих препаратів, – сказав він.

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Степанов нагадав, що на сьогоднішній день вакцини від коронавірусу немає.

За його словами, МОЗ активно відстежує всі випробування, які проводяться у світі. Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про виготовлення вакцини.

Він зазначив, що Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди об’єдналися і зробили попереднє замовлення.

Україна також зробила відповідне звернення, щоб у разі виготовлення вакцини, країна була поставлена в пріорет для її отримання.

Вакцина від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що для розробки вакцини від коронавірусу потрібно $31 млрд.

У світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин. А для ефективної протидії хвороби потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і у стислі терміни.

Передбачається, що на її виготовлення потрібно до 18 місяців.