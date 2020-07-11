В Україні тестують чотири препарати, якими можна користуватися під час лікування коронавірусу. Це Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен.
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
– Вони всі проходять стадії клінічних випробувань. Це досить серйозний механізм. Деякі знаходяться вже практично на завершальних стадіях. Відразу після отримання результатів будуть зроблені висновки щодо ефективності цих препаратів, – сказав він.
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Степанов нагадав, що на сьогоднішній день вакцини від коронавірусу немає.
За його словами, МОЗ активно відстежує всі випробування, які проводяться у світі. Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила про виготовлення вакцини.
Він зазначив, що Німеччина, Франція, Італія та Нідерланди об’єдналися і зробили попереднє замовлення.
Україна також зробила відповідне звернення, щоб у разі виготовлення вакцини, країна була поставлена в пріорет для її отримання.
Вакцина від коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що для розробки вакцини від коронавірусу потрібно $31 млрд.
У світі зараз розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин. А для ефективної протидії хвороби потрібна дієва вакцина в безпрецедентних масштабах і у стислі терміни.
Передбачається, що на її виготовлення потрібно до 18 місяців.