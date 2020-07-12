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Факти / Україна

Антирекорд Covid-19 у Львові та позитивна динаміка у Києві: що відбувається в Україні 12 липня

Статистика коронавірусу в Україні 12 липня фіксує незначне зменшення кількості нових випадків захворювання – за добу Сovid-19 підтвердили у 678 осіб.

Загальна кількість випадків становить 53 521.

Найбільшу кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстровано у Чернівецькій (244,8), Львівській (229,5) та Закарпатській (200,4) областях.

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Львівщина залишається лідером антирейтингу за кількістю нових випадків – за добу 121 тест виявився позитивним, загалом в області захворіли вже 7 003 людини.

За весь час карантину від ускладнень померли 183 особи, ще 1 057 – вже одужали.

Карантин в Україні: що відбувається 12 липня

Коронавірус у лавах ЗСУ за останню добу виявили ще у двох осіб. Загалом на Covid-19 хворіє 144 військовослужбовця.

За час пандемії одужали 442 особи, а п’ятеро померли.

Коронавірус в Києві

Статистика коронавірусу в Києві 12 липня показує зниження кількості нових випадків. Сьогодні Covid-19 виявили у 67 осіб, летальних випадків немає.

У порівнянні з 11 липня, коли було зафіксовано 125 нових випадків Covid-19, статистика знизилася майже вдвічі.

Коронавірус у Києві 12 липня

Коронавірус у регіонах

У Міністерстві охорони здоров’я назвали сім областей, які не відповідають вимогам для ослаблення карантину:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Донецька;
  • Закарпатська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Чернігівська.

За весь час пандемії від коронавірусу вилікувалися 26 118 пацієнтів, а померло 1 383.

З початку епідемії в Україні зафіксовано 101 434 підозри, нині хворіють 26 020 людей.

Фото: Dreamstime

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