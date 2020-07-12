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Факти / Україна

Динаміка спадає: у Києві за добу 67 осіб захворіли на коронавірус

Станом на 12 липня 2020 року у Києві підтвердили 6 182 випадки коронавірусу.

За останню добу в столиці – 67 нових хворих, серед них двоє медиків. Це майже вдвічі менше, ніж минулої доби – 11 липня було зафіксовано 125 випадків Covid-19.

Хто захворів:

  • 28 жінок віком від 18 до 82 років;
  • 34 чоловiка віком від 19 до 73 рокiв;
  • 3 дівчинки віком 3, 7 та 13 років та 2 хлопчики – 12 та 14 років.

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Найбільше випадків Covid-19 минулої доби виявили у Дніпровському районі – 14, Солом’янському – 13 та Святошинському районі – 9 випадків.

Кількість активних випадків захворюваності на коронавірус у Києві зросла до 4 тис.

За час пандемії хворобу вилікували вже 2 058 киян, летальних випадків – 124.

Коронавірус в Києві: за добу 67 нових випадків

Згідно із статистикою коронавірусу в Україні, 12 липня було зафіксувано 53 521 випадок Сovid-19, за останню добу – 678 нових.

За час пандемії від вірусу померли 1 383 людини, за останню добу виявили 11 летальних випадків.

Одужала від хвороби 26 118 пацієнтів, з яких 457 – за останній день.

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