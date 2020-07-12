12 липня у західних областях прогнозують зливи з грозами, в окремих районах – град та шквали 15-20 м/с.

Зокрема, на Закарпатті можливе посилення вітру до 25 м/с, а в Карпатах – до 30-35 м/c, що відповідає жовтому рівню небезпеки.

Окрім того, через сильні дощі у цих областях оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

За даними ДСНС, через негоду у ніч проти 12 липня знеструмлено 100 населених пунктів у трьох областях: 54 – у Львівській, 29 – у Рівненській та 17 – у Закарпатській.

Ліквідація наслідків негоди в Західній Україні

Нині на території західних областей підтоплених населених пунктів, підвалів та присадибних ділянок немає.

Проте зруйнованими залишаються понад 202 км автодоріг та 95 мостів.

Частково пошкоджені 549 км доріг та 213 мостів.

Рятувальники за весь час врятували 478 людей та евакуювали 721, відселили із зони стихійного лих 1 324 людини.