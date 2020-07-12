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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

Станом на 12 липня в Україні зафіксовано 53 521 хворого, за добу виявили ще 678 випадків.

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10:36 - 12 липня

У Києві підтвердили 6 182 випадки коронавірусу, 67 – за добу. Це майже вдвічі менше, ніж 11 липня, коли було зафіксовано 125 хворих.

  • Хто захворів:
  • 28 жінок – від 18 до 82 років;
  • 34 чоловiка – від 19 до 73 рокiв;
  • три дівчинки – 3, 7 та 13 років та два хлопчики – 12 та 14 років.

Найбільше випадків Covid-19 виявили у Дніпровському районі – 14, Солом’янському – 13 та Святошинському районі – 9 випадків.

Коронавірус у Києві 12 липня

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09:40 - 12 липня

Львів залишається лідером антирейтингу за кількістю нових випадків – 121 позитивний тест за добу, загалом захворіли вже 7 003 людини.

З них померли 183, ще 1 057 – вже одужали.

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09:24 - 12 липня

В Україні станом на 12 липня ще 678 людей захворіли на коронавірус. Загальна кількість інфікованих сягнула 53 521.

Померли за день 11 людей, з початку епідемії – 1 383 пацієнти.

Одужали загалом 26 118 хворих, з яких 457 – за останній день.

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07:45 - 12 липня

Станом на ранок 12 липня кількість хворих коронавірусів у світі зросла до 12 683 874 людей.

Жертвами Covid-19 стали загалом 564 506 пацієнтів, повністю одужали 995 576 людей.

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21:03 - 11 липня

В аеропортах Києва та Львова з’являться спеціальні лабораторії для проведення ПЛР-тестів усім пасажирам, які прибувають в Україну.

Відповідне рішення ухвалив міністр інфраструктури Владислав Криклій на нараді з президентом Володимиром Зеленським.

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16:52 - 11 липня

В Україні тестують чотири препарати, які можуть бути ефективні проти коронавірусу.

За інформацією МОЗ, це – Амізон, Аміксин, Корвітин і Біовен.

Науковці вивчають їхній потенціал для лікування хворих.

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14:18 - 11 липня

В Україні заборонили роботу ресторанів, барів, кафе і нічних клубів після 23.00.

Відповідна постанова № 588 опублікована на сайті Кабміну.

Новий документ доповнив постанову від 20 травня, яка впроваджувала адаптивний карантин.

Постанова Кабміну забороняє роботу в нічний час розважальним установам, крім кінотеатрів.

Також забороняється робота закладів культури.

Всі заклади можуть працювати на доставку без обмежень.

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12:40 - 11 липня

Харківська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила кінотеатрам відновити роботу і заборонила розважальним закладам працювати після 23.00.

Рішення опубліковане на сайті Харківської міськради.

Відвідування кінотеатрів дозволено за умови дотримання безпечної дистанції між глядачами і наявності у них захисних масок. Крім того, в установах обов’язково повинна проводитися дезінфекція.

З 2 по 8 липня в Харкові коронавірусом захворіла 271 людина, що становить 87,4% від загального числа зафіксованих випадків в регіоні.

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10:55 - 11 липня

Станом на 11 липня 2020 року у Києві підтвердили 6 115 випадків коронавірусу.

За останню добу в столиці – 125 нових випадків.

Хто захворів:

  • 57 жінок – від 20 до 80 років;
  • 61 чоловiк – від 21 до 75 рокiв;
  • одна дівчинка 7 років;
  • шість хлопчиків – 4 до 14 років.

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10:54 - 11 липня

Коронавірус в Україні 11 липня підтвердили у 800 осіб. Всього зафіксували 52 843 випадки Сovid-19.

27 людей померли від ускладнень коронавірусу. Всього – 1 372 людини.

24 661 особа видужала.

Кількість зареєстрованих активних хворих становить 25 810.

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