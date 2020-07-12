Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 12 липня зафіксували 67 нових хворих на коронавірус.
Сьогодні в Києві вже 6 182 підтверджених випадки захворювання.
Хто захворів за останню добу:
- 28 жінок віком від 18 до 82 років;
- 34 чоловiка віком від 19 до 73 рокiв;
- 3 дівчинки віком 3, 7 та 13 років та 2 хлопчики – 12 та 14 років.
Кількість активних випадків захворюваності на коронавірус у Києві зросла до 4 тис.
За добу найбільше випадків у Дніпровському – 14, Солом’янському – 13 та Святошинському районі – 9 випадків.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Печерський район – 639 хворих;
- Шевченківський район – 518 хворих;
- Солом’янський район – 569 хворих;
- Дніпровський район – 728 хворих;
- Святошинський район – 530 хворих;
- Деснянський район – 732 хворих;
- Подільський район – 426 хворих;
- Голосіївський район – 485 хворих;
- Оболонський район – 544 хворих;
- Дарницький район – 1 011 хворих.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні, 11 липня зафіксували 52 843 випадки Сovid-19, 800 нових за останню добу.
Загалом від вірусу померли 1 372 українця, одужала – 24 661 особа.