Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві 12 липня зафіксували 67 нових хворих на коронавірус.

Сьогодні в Києві вже 6 182 підтверджених випадки захворювання.

Хто захворів за останню добу:

28 жінок віком від 18 до 82 років;

34 чоловiка віком від 19 до 73 рокiв;

3 дівчинки віком 3, 7 та 13 років та 2 хлопчики – 12 та 14 років.

Кількість активних випадків захворюваності на коронавірус у Києві зросла до 4 тис.

За добу найбільше випадків у Дніпровському – 14, Солом’янському – 13 та Святошинському районі – 9 випадків.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Печерський район – 639 хворих;

Шевченківський район – 518 хворих;

Солом’янський район – 569 хворих;

Дніпровський район – 728 хворих;

Святошинський район – 530 хворих;

Деснянський район – 732 хворих;

Подільський район – 426 хворих;

Голосіївський район – 485 хворих;

Оболонський район – 544 хворих;

Дарницький район – 1 011 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні, 11 липня зафіксували 52 843 випадки Сovid-19, 800 нових за останню добу.

Загалом від вірусу померли 1 372 українця, одужала – 24 661 особа.