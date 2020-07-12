Справа Стерненка: слідство зупинило розслідування третього нападу на активіста

Слідство офіційно зупинило розслідування третього нападу на екс-лідера одеського Правого сектору Сергія Стерненка.

Про це повідомив сам Сергій Стерненко у Facebook.

За словами активіста, підставою для цього стало оголошення у розшук за хуліганство виконавця нападу Олександра Ісайкула, який втік із України ще у березні 2019 року.

Стерненко також повідомив, що клопотав до прокурора про виділення матеріалів щодо Ісайкула в окреме провадження та продовження розслідування, однак отримав відмову.

Також активіст заявив про “процесуальний терор” з боку слідчого, який “надіслав йому п’ять повісток на кожен день тижня із вимогою прибути о 10.00 в СБУ для ознайомлення із матеріалами провадження проти активіста”.

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Справа Стерненка

15 червня 2020 року Шевченківський районний суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за підозрою в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

У 2018 році на Стерненка скоїли напад, під час якого він убив одного з нападників Івана Кузнєцова.

Слідство вважає, що дії, через які помер Кузнєцов, були не тільки самообороною.

3 липня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення Шевченківського районного суду Києва щодо запобіжного заходу Стерненку.















Слідство зупинило розслідування третього нападу на Стерненка / 4 фотографии

Фото: Natasya Nagorna