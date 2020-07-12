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Факти / Україна

В Україні понад 53,5 тис. людей захворіли на коронавірус, за добу – 678

Статистика поширення коронавірусу в Україні станом на 12 липня свідчить про те, що за добу на Covid-19 захворіли ще 678 людей. Тобто динаміка нині позитивна, якщо порівнювати з попереднім днем.

Загальна кількість інфікованих сягнула 53 521.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що серед нових хворих – 26 дітей та 96 медиків.

Також, за його словами, госпіталізовано 133 людини.

Жертвами вірусу за день стали 11 людей, з початку епідемії померло 1 383 пацієнти.

Одужали загалом 26 118 хворих, з яких 457 – за останній день.

З початку епідемії в Україні зафіксовано 101 434 підозри, нині хворіють 26 020 людей.

Лідер за кількістю нових випадків – Львівська область. Тут додався 121 хворий. У Рівненській області – 78 за добу. Третє місце розділили Закарпаття і Київ – по 67.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 2 097 (+16)
  • Волинська область — 3 042 (+55)
  • Дніпропетровська область — 1 144 (+4)
  • Донецька область — 759 (+1)
  • Житомирська область — 1 532 (+20)
  • Закарпатська область — 3 909 (+67)
  • Запорізька область — 621 (+9)
  • Івано-Франківська область — 3 029 (+58)
  • Кіровоградська область — 673 (+3)
  • м. Київ — 6 182 (+67)
  • Київська область — 3 026 (+40)
  • Львівська область — 7 003 (+121)
  • Луганська область — 93 (0)
  • Миколаївська область — 481 (+4)
  • Одеська область — 2 174 (+33)
  • Полтавська область — 331 (0)
  • Рівненська область — 4 520 (+78)
  • Сумська область — 340 (+3)
  • Тернопільська область — 2 231 (+14)
  • Харківська область — 2 649 (+28)
  • Херсонська область — 204 (0)
  • Хмельницька область — 908 (+20)
  • Чернівецька область — 5 140 (+23)
  • Черкаська область — 748 (+10)
  • Чернігівська область — 594 (+13).

За день тест зробили 15 019 людям, зокрема, 10 278 – методом ПЛР та 4 741 – методом ІФА.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

У яких містах найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 40,99%;
  • Черкаси – 38,55%;
  • Київ – 37,65%;
  • Чернігів – 37,34%;
  • Чернівці – 36,93%.

Коронавірус в Україні 11 липня

За минулу добу тестування підтвердило коронавірус у 800 осіб. Захворіли загалом 52 843 людини.

З них від ускладнень Covid-19 померло 1 372 людини, за добу – 27.

Повністю одужав 24 661 пацієнт.

Джерела: РНБО, МОЗ

Фото: Dreamstime

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