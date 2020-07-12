Статистика поширення коронавірусу в Україні станом на 12 липня свідчить про те, що за добу на Covid-19 захворіли ще 678 людей. Тобто динаміка нині позитивна, якщо порівнювати з попереднім днем.
Загальна кількість інфікованих сягнула 53 521.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що серед нових хворих – 26 дітей та 96 медиків.
Також, за його словами, госпіталізовано 133 людини.
Жертвами вірусу за день стали 11 людей, з початку епідемії померло 1 383 пацієнти.
Одужали загалом 26 118 хворих, з яких 457 – за останній день.
З початку епідемії в Україні зафіксовано 101 434 підозри, нині хворіють 26 020 людей.
Лідер за кількістю нових випадків – Львівська область. Тут додався 121 хворий. У Рівненській області – 78 за добу. Третє місце розділили Закарпаття і Київ – по 67.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 2 097 (+16)
- Волинська область — 3 042 (+55)
- Дніпропетровська область — 1 144 (+4)
- Донецька область — 759 (+1)
- Житомирська область — 1 532 (+20)
- Закарпатська область — 3 909 (+67)
- Запорізька область — 621 (+9)
- Івано-Франківська область — 3 029 (+58)
- Кіровоградська область — 673 (+3)
- м. Київ — 6 182 (+67)
- Київська область — 3 026 (+40)
- Львівська область — 7 003 (+121)
- Луганська область — 93 (0)
- Миколаївська область — 481 (+4)
- Одеська область — 2 174 (+33)
- Полтавська область — 331 (0)
- Рівненська область — 4 520 (+78)
- Сумська область — 340 (+3)
- Тернопільська область — 2 231 (+14)
- Харківська область — 2 649 (+28)
- Херсонська область — 204 (0)
- Хмельницька область — 908 (+20)
- Чернівецька область — 5 140 (+23)
- Черкаська область — 748 (+10)
- Чернігівська область — 594 (+13).
За день тест зробили 15 019 людям, зокрема, 10 278 – методом ПЛР та 4 741 – методом ІФА.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
У яких містах найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 40,99%;
- Черкаси – 38,55%;
- Київ – 37,65%;
- Чернігів – 37,34%;
- Чернівці – 36,93%.
Коронавірус в Україні 11 липня
За минулу добу тестування підтвердило коронавірус у 800 осіб. Захворіли загалом 52 843 людини.
З них від ускладнень Covid-19 померло 1 372 людини, за добу – 27.
Повністю одужав 24 661 пацієнт.