Статистика поширення коронавірусу в Україні станом на 12 липня свідчить про те, що за добу на Covid-19 захворіли ще 678 людей. Тобто динаміка нині позитивна, якщо порівнювати з попереднім днем.

Загальна кількість інфікованих сягнула 53 521.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу уточнив, що серед нових хворих – 26 дітей та 96 медиків.

Також, за його словами, госпіталізовано 133 людини.

Жертвами вірусу за день стали 11 людей, з початку епідемії померло 1 383 пацієнти.

Одужали загалом 26 118 хворих, з яких 457 – за останній день.

З початку епідемії в Україні зафіксовано 101 434 підозри, нині хворіють 26 020 людей.

Лідер за кількістю нових випадків – Львівська область. Тут додався 121 хворий. У Рівненській області – 78 за добу. Третє місце розділили Закарпаття і Київ – по 67.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 2 097 (+16)

Волинська область — 3 042 (+55)

Дніпропетровська область — 1 144 (+4)

Донецька область — 759 (+1)

Житомирська область — 1 532 (+20)

Закарпатська область — 3 909 (+67)

Запорізька область — 621 (+9)

Івано-Франківська область — 3 029 (+58)

Кіровоградська область — 673 (+3)

м. Київ — 6 182 (+67)

Київська область — 3 026 (+40)

Львівська область — 7 003 (+121)

Луганська область — 93 (0)

Миколаївська область — 481 (+4)

Одеська область — 2 174 (+33)

Полтавська область — 331 (0)

Рівненська область — 4 520 (+78)

Сумська область — 340 (+3)

Тернопільська область — 2 231 (+14)

Харківська область — 2 649 (+28)

Херсонська область — 204 (0)

Хмельницька область — 908 (+20)

Чернівецька область — 5 140 (+23)

Черкаська область — 748 (+10)

Чернігівська область — 594 (+13).

За день тест зробили 15 019 людям, зокрема, 10 278 – методом ПЛР та 4 741 – методом ІФА.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

У яких містах найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 40,99%;

Черкаси – 38,55%;

Київ – 37,65%;

Чернігів – 37,34%;

Чернівці – 36,93%.

Коронавірус в Україні 11 липня

За минулу добу тестування підтвердило коронавірус у 800 осіб. Захворіли загалом 52 843 людини.

З них від ускладнень Covid-19 померло 1 372 людини, за добу – 27.

Повністю одужав 24 661 пацієнт.