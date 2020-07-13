За минулу добу у Києві підтвердили ще 56 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом кількість хворих сягнула 6 238 пацієнтів.

Про це свідчать дані оприлюднені Центром громадського здоров’я.

За час пандемії у столиці померло 124 особи, однак 2 108 пацієнтів повністю одужали. Наразі 4 006 інфікованих продовжують своє лікування.

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Від початку тестувань у Києві було 14 644 підозри на Covid-19.

Коронавірус в Україні 13 липня зафіксували у 612 українців. Усього хворобу підтвердили у 26 503 людини.

Померло 1 398 осіб, за добу 15.

Одужали за останню добу 385 людей, усього 26 503.