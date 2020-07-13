Коронавірус в Україні 13 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

13 липня в Україні коронавірус зафіксували у 612 українців. Усього хворобу підтвердили у 26 503 людини.

Померло 1 398 осіб, за добу 15.

Одужали за останню добу 385 людей, усього 26 503.

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Серед антилідерів Львівська область (+104), Рівненська область(+99). Третє місце за Закарпаттям (+79).

Нових випадків Covid-19 не фіксували у Хмельницькій, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 2 122 (+25);

Волинська область — 3 071 (+29);

Дніпропетровська область — 1 144 (+0);

Донецька область — 759 (+0);

Житомирська область — 1 542 (+10);

Закарпатська область — 3 988 (+79);

Запорізька область — 622 (+1);

Івано-Франківська область — 3 071 (+42);

Кіровоградська область — 674 (+1);

м. Київ — 6 238 (+56);

Київська область — 3 068 (+42);

Львівська область — 7 107 (+104);

Луганська область — 93 (+0);

Миколаївська область — 482 (+1);

Одеська область — 2 208 (+34);

Полтавська область — 331 (+0);

Рівненська область — 4 697 (+99);

Сумська область — 341 (+1);

Тернопільська область — 2 260 (+29);

Харківська область — 2 677 (+28);

Херсонська область — 204 (+0);

Хмельницька область — 908 (+0);

Чернівецька область — 5 161 (+21);

Черкаська область — 754 (+6);

Чернігівська область — 608 (+14).

Докладна статистика:

за добу провели 10 524 тестів на коронавірус 6 976 досліджень методом ПЛР, а також 3 548 методом ІФА;

госпіталізовано 3 808 осіб, з них 81 підключені до апаратів ШВЛ;

госпіталізації потребували 14 277 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 437 пацієнти;

захворювання підтвердили у 3 880 дітей та 7 425 медиків;

39 856 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

У яких містах найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 40,99%;

Черкаси – 38,55%;

Київ – 37,65%;

Чернігів – 37,34%;

Чернівці – 36,93%.

Коронавірус в Україні 13 липня

12 липня коронавірусом в Україні хворіло 53 521 людей, за добу 678 людей. Побороли інфекцію 597 українців, 11 померло.

Серед нових хворих – 26 дітей та 96 медиків. На лікарські ліжка потрапило 133 особи.

Серед антилідерів – Львівщина, Рівненщина, Київ та Закарпаття.