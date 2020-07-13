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Факти / Україна / Суспільство

612 за добу: в Україні росте кількість хворих на коронавірус

13 липня в Україні коронавірус зафіксували у 612 українців. Усього хворобу підтвердили у 26 503 людини.

Померло 1 398 осіб, за добу 15.

Одужали за останню добу 385 людей, усього 26 503.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед антилідерів Львівська область (+104), Рівненська область(+99). Третє місце за Закарпаттям (+79).

Нових випадків Covid-19 не фіксували у Хмельницькій, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 2 122 (+25);
  • Волинська область — 3 071 (+29);
  • Дніпропетровська область — 1 144 (+0);
  • Донецька область — 759 (+0);
  • Житомирська область — 1 542 (+10);
  • Закарпатська область — 3 988 (+79);
  • Запорізька область — 622 (+1);
  • Івано-Франківська область — 3 071 (+42);
  • Кіровоградська область — 674 (+1);
  • м. Київ — 6 238 (+56);
  • Київська область — 3 068 (+42);
  • Львівська область — 7 107 (+104);
  • Луганська область — 93 (+0);
  • Миколаївська область — 482 (+1);
  • Одеська область — 2 208 (+34);
  • Полтавська область — 331 (+0);
  • Рівненська область — 4 697 (+99);
  • Сумська область — 341 (+1);
  • Тернопільська область — 2 260 (+29);
  • Харківська область — 2 677 (+28);
  • Херсонська область — 204 (+0);
  • Хмельницька область — 908 (+0);
  • Чернівецька область — 5 161 (+21);
  • Черкаська область — 754 (+6);
  • Чернігівська область — 608 (+14).

Коронавірус в Україні 13 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

Докладна статистика:

  • за добу провели 10 524 тестів на коронавірус 6 976 досліджень методом ПЛР, а також 3 548 методом ІФА;
  • госпіталізовано 3 808 осіб, з них 81 підключені до апаратів ШВЛ;
  • госпіталізації потребували 14 277 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 437 пацієнти;
  • захворювання підтвердили у 3 880 дітей та 7 425 медиків;
  • 39 856 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

У яких містах найбільше дотримуються самоізоляції:

  • Львів – 40,99%;
  • Черкаси – 38,55%;
  • Київ – 37,65%;
  • Чернігів – 37,34%;
  • Чернівці – 36,93%.

Коронавірус в Україні 13 липня

12 липня коронавірусом в Україні хворіло 53 521 людей, за добу 678 людей. Побороли інфекцію 597 українців, 11 померло.

Серед нових хворих – 26 дітей та 96 медиків. На лікарські ліжка потрапило 133 особи.

Серед антилідерів – Львівщина, Рівненщина, Київ та Закарпаття.

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