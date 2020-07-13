Коронавірус в Україні 13 липня 2020: оперативна статистика МОЗ

13 липня в Україні коронавірус зафіксували у 612 українців. Усього хворобу підтвердили у 26 503 людини.
Померло 1 398 осіб, за добу 15.
Одужали за останню добу 385 людей, усього 26 503.
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Серед антилідерів Львівська область (+104), Рівненська область(+99). Третє місце за Закарпаттям (+79).
Нових випадків Covid-19 не фіксували у Хмельницькій, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 2 122 (+25);
- Волинська область — 3 071 (+29);
- Дніпропетровська область — 1 144 (+0);
- Донецька область — 759 (+0);
- Житомирська область — 1 542 (+10);
- Закарпатська область — 3 988 (+79);
- Запорізька область — 622 (+1);
- Івано-Франківська область — 3 071 (+42);
- Кіровоградська область — 674 (+1);
- м. Київ — 6 238 (+56);
- Київська область — 3 068 (+42);
- Львівська область — 7 107 (+104);
- Луганська область — 93 (+0);
- Миколаївська область — 482 (+1);
- Одеська область — 2 208 (+34);
- Полтавська область — 331 (+0);
- Рівненська область — 4 697 (+99);
- Сумська область — 341 (+1);
- Тернопільська область — 2 260 (+29);
- Харківська область — 2 677 (+28);
- Херсонська область — 204 (+0);
- Хмельницька область — 908 (+0);
- Чернівецька область — 5 161 (+21);
- Черкаська область — 754 (+6);
- Чернігівська область — 608 (+14).
Докладна статистика:
- за добу провели 10 524 тестів на коронавірус 6 976 досліджень методом ПЛР, а також 3 548 методом ІФА;
- госпіталізовано 3 808 осіб, з них 81 підключені до апаратів ШВЛ;
- госпіталізації потребували 14 277 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 437 пацієнти;
- захворювання підтвердили у 3 880 дітей та 7 425 медиків;
- 39 856 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
У яких містах найбільше дотримуються самоізоляції:
- Львів – 40,99%;
- Черкаси – 38,55%;
- Київ – 37,65%;
- Чернігів – 37,34%;
- Чернівці – 36,93%.
Коронавірус в Україні 13 липня
12 липня коронавірусом в Україні хворіло 53 521 людей, за добу 678 людей. Побороли інфекцію 597 українців, 11 померло.
Серед нових хворих – 26 дітей та 96 медиків. На лікарські ліжка потрапило 133 особи.
Серед антилідерів – Львівщина, Рівненщина, Київ та Закарпаття.