Посилення відповідальності для п’яних водіїв – закон ухвалено за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №2695 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.

За документ проголосували 13 липня 282 народних депутати.

Терміново розглянути та ухвалити законопроект вимагав президент Володимир Зеленський після трагічної ДТП на Старообухівській трасі поблизу Києва 12 липня, внаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей.

Що каже законопроект

Законопроект посилює відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Проект закону не підвищує штрафи за п’яне водіння, вони лишаються у розмірі до 1 200 неоподатковуваних мінімумів (20 400 грн), але він додатково пропонує карати порушників адміністративнимарештом на 10-15 діб, а також позбавленням права керування на строк від 3 до 10 років.

Таке покарання водій може отримати, якщо вчинить порушення повторно протягом року.

За перевищення швидкості більш як на 50 км/год законопроектом пропонується збільшити штраф з 30 до 200 неоподатковуваних мінімумів (3 400 грн).

Також законопроект передбачає підвищення штрафу за водіння без посвідчення з 510 до 10 200 грн.

ДТП на Старообухівській трасі

Кривава ДТП під Києвом, внаслідок якої загинула сім’я – двоє дорослих та двоє дітей – сталася 12 липня. За життя ще однієї дитини борються лікарі.

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За кермом Mercedes, який вилетів на зустрічну смугу та протаранив авто з постраждалими, був п’яний водій Антон Желепа.

У 2010 році чоловік вже був засуджений за аварію, в якій загинула жінка.