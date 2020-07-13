Екстремальних розваг в Україні доволі багато. Лише у столиці отримати адреналін можна і у небі, і у воді, і на землі.

Півгодини навчання мотокросу у Києві – задоволення не з дешевих. За 30 хвилин таких розваг доведеться заплатити 500 грн. Інструктор з мотокросу каже, що у представниць прекрасної статі до цього точно є хист.

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Та екстрим у воді – безпечніший. Чи не найпопулярніша розвага нині – це вейкбординг. Цей спорт поєднує у собі сноубординг та серфінг, а навчитися цьому можна швидко. 30 хвилин вейкбордингу коштують 250 грн.

За порадою досвідченого мандрівника Андрія Тичини потрібно шукати малорозкручені місця. Там можна відпочити набагато дешевше, аніж на популярних курортах Одещини чи Херсонщини.

Наприклад у Кам’янець-Подільському є старовинна фортеця, чимало історичних пам’яток і мальовничий каньйон. Цим можна насолоджуватися безкоштовно та все буквально в кроковій доступності.

Але місцеві кажуть, що туристів через карантин поменшало в рази. Аби заохотити мандрівників тут навіть знизили ціни на житло.

Хостел у місті коштує 150 грн за добу, а ніч у готелі обійдеться в п’ять разів дорожче – 750 грн. Оптимальний варіант – це квартира в середмісті, яка коштує 600 грн.

Попоїсти тут теж не проблема, кав’ярні і ресторани – на кожному кроці. Але ціни інколи – як у столиці. За супчик з гарбуза і салатик доведеться заплатити 200 грн.

Є у місті і екстремальні розваги. Роуп-джампінг приваблює десятки любителів гострих вражень. Дехто навіть заздалегідь бронює час. Щоб зістрибнути із найвищого мосту в Україні, висота якого 54 метри, люди приїжджають з усієї країни. Вартість такої розваги – 400 грн.

Також у Кам’янець-Подільський їдуть і за іншою екстремальною розвагою – скелелазінням. За день підкорення місцевих скель доведеться заплатити 1 тис. грн.

Крім цього недалеко від міста можна спробувати справжнє подільське сафарі на радянському позашляховику УАЗ. За поїздку лісами, полями і річкою потрібно заплатити 2,5 тис. грн.

Також гарно провести час можна і у затопленому селі Бакота, якого давно немає на карті України. Та про нього добре знають любителі екстремального туризму. Навіть дорога тут деколи нагадує американські гірки.

В низині села колись вирощували тютюн, тепер, як в Криму, виноград. Цьому сприяє особливий клімат.

Зупинитися тут можна у найближчих селах орендувавши кімнату, а якщо проїхати далі – то і номер в готелі. Ціна за добу складає 530 грн. Мінімальний комфорт – це житло у рибальському будиночку.

Та справжній відпочинок від міської метушні – це ночівля на природі. Яка коштує всього 20 грн за добу.

Комфорт і на природі забезпечують місцеві жителі. Вони прибирають сміття і стежать, щоб сюди можна було проїхати. Тож аби відпочити в Бакоті, доведеться витратитися лише на дорогу та продукти.

Гарно відпочити можна і у готелях Яремче, адже тепер там як в Туреччині – all inclusive, вся їжа за склом.

Через коронавірус у басейнах посилена дезінфекція. Готельєри готові боротися за клієнта, незважаючи на те, що заходи безпеки вимагають додаткових витрат.

На базі, що знаходиться на березі Дністра під одним дахом можуть жити лише родичі. На вибір – будиночки з усіма зручностями на вулиці за 760 грн, або намет за 100 грн. Обід – на свіжому повітрі. Салат, сметанка і вареники з картоплею коштує 70 грн.

Тут також можна спробувати і спортивний відпочинок – сплави на каное. Класичний сплав – до 30 кілометрів. Але головний екстрим – це проходження під мостом. Вартість такої денної прогулянки на воді – 600 грн.

Тож в Україні багато маловідомих, але цікавих місць. Головне не лінуватися туди поїхати, та відкривати для себе нові мальовничі куточки країни.

Літній відпочинок в Україні

Через карантин українцям доведеться змінити свої плани на літній відпочинок. Цьогоріч пріоритетним для багатьох стане внутрішній туризм у межах України.

Тому обирати можна буде як серед усамітнення десь у будиночку в Карпатах, так і серед баз відпочинку на Чорному та Азовському морях.

Крім того, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко повідомив, що Міністерство охорони здоров’я не заборонятиме купання в морях і річках.

Враховуючи ситуацію, туроператори та керівництво готелів почали шукати варіанти, як зробити відпочинок в Україні максимально комфортним.