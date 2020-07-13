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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня до 22 червня в Україні тривав адаптивний карантин. В рамках ослаблення відкрили метро і запустили громадський транспорт.

Адаптивний карантин Кабмін продовжив до 31 липня.

13 липня в Україні коронавірус зафіксували у 612 українців.Усього хворобу підтвердили у 26 503 людини. Померли 1 398 осіб, за добу 15. Одужали за останню добу 385 людей, усього 26 503.

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09:19 - 13 липня

13 липня в Україні коронавірус зафіксували у 612 українців. Усього хворобу підтвердили у 26 503 людини.

Померло 1 398 осіб, за добу 15.

Одужали за останню добу 385 людей, усього 26 503.

Серед антилідерів Львівська область (+104), Рівненська область(+99). Третє місце за Закарпаттям (+79).

Нових випадків Covid-19 не фіксували у Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій і Луганській областях.

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23:02 - 12 липня

У Запорізькій області за добу поліцейські призупинили роботу 30 розважальних закладів, які працювали після 23.00.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, мобільні групи правоохоронців контролюють виконання вимог карантинних обмежень, встановлених постановою Кабінету міністрів.

На керівників, адміністраторів та працівників закладів складені адміністративні протоколи.

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21:18 - 12 липня

На Рівненщині зафіксували ще 68 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою Covid-19.

Загалом в області відомо про 4 697 інфікованих, повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

Крім того, глава ОДА додав, що від коронавірусу померли 82 людини і 2 773 одужали.

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17:32 - 12 липня

У гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну зафіксовано спалах захворювання на Covid-19.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві.

– Загалом у гуртожитку виявлено п’ять хворих на Covid-19. Усі вони з-поміж іноземних студентів. Двоє перебувають у лікарні, місцезнаходження ще трьох нині невідоме, – повідомили в управлінні.

Як зазначається, встановлене коло контактних осіб у гуртожитку – всього їх 13.

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16:45 - 12 липня

28 липня виповниться 1 032 роки з дня Хрещення Київської Русі – України. Проте через поширення коронавірусу скасували проведення традиційної хресної ходи.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що таке рішення ухвалили ПЦУ та УПЦ МП.

За його словами, звісно, річницю святкуватимуть, але з дотриманням вимог карантину.

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14:57 - 12 липня

Нічний клуб в елітному селищі Козин під Києвом, де живуть нинішні на колишні високопосадовці та нардепи, грубо порушив карантинні обмеження.

Серед них – робота розважального закладу після 22.00. Окрім того, під час перевірки працівники Обухівського відділу поліції виявили, що персонал та понад 500 його відвідувачів нехтують засобами індивідуального захисту.

На адмінстратора нічного клубу склали два адмінпротоколи, а сам заклад закрили.

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14:00 - 12 липня

У МОЗ назвали сім областей, які не відповідають вимогам для ослаблення карантину:

  1. Вінницька;
  2. Волинська;
  3. Донецька;
  4. Закарпатська;
  5. Рівненська;
  6. Тернопільська;
  7. Чернігівська.

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11:30 - 12 липня

Двоє військових захворіли Covid-19 за добу, хворіють нині 144 людини, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

За час пандемії одужали 442 військовослужбовців і п’ятеро померли.

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10:36 - 12 липня

У Києві підтвердили 6 182 випадки коронавірусу, 67 – за добу. Це майже вдвічі менше, ніж 11 липня, коли було зафіксовано 125 хворих.

  • Хто захворів:
  • 28 жінок – від 18 до 82 років;
  • 34 чоловiка – від 19 до 73 рокiв;
  • три дівчинки – 3, 7 та 13 років та два хлопчики – 12 та 14 років.

Найбільше випадків Covid-19 виявили у Дніпровському районі – 14, Солом’янському – 13 та Святошинському районі – 9 випадків.

Коронавірус у Києві 12 липня

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09:40 - 12 липня

Львів залишається лідером антирейтингу за кількістю нових випадків – 121 позитивний тест за добу, загалом захворіли вже 7 003 людини.

З них померли 183, ще 1 057 – вже одужали.

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