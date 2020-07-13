Нацбанк готовий у кінці року запускати програму іпотеки в Україні

Національний банк України готується до запуску масової іпотеки у четвертому кварталі 2020 року.

Основна умова початку її роботи – макростабільність у країні, повідомила в.о. голови Нацбанку Катерина Рожкова.

– НБУ працює з банками для розширення кредитування, – роз’яснила Рожкова

Регулятор закликає банки знижувати ставку по кредитах і депозитах в корпоративному секторі.

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Банки мають підготувати нові програми кредитування для бізнесу з урахуванням кризи.

– Ставка повинна бути нижче, а кредит – довший і умови м’якше, щоб допомогти бізнесу відновитися, – роз’яснила в.о. голови Нацбанку.

За її словами, регулятор також просить банки підготувати програми реструктуризації для позичальників, у яких зараз кредитні канікули.

Іпотека в Україні

Середня ставка за іпотечними кредитами для фізичних осіб в Україні минулого року становила близько 20% річних.

У 2019 році з усіх угод на ринку житлової нерухомості тільки 3-4% були оформлені за іпотекою.

Оформити такий кредит можна терміном до 20 років за умови, що позичальник сплатить 30% вартості житла самостійно. При цьому фінансувати банк готовий тільки покупку вже введеного в експлуатацію житла.

Потребує житла в Україні нині 6 млн людей.