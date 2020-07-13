У Києві через спалах коронавірусу гуртожиток на вулиці Михайла Бойчука зачинили на карантин.
Про це під час брифінгу 13 липня повідомив мер Києва Віталій Кличко.
– Там виявили п’ять хворих студентів і 13 контактних осіб, – уточнив Віталій Кличко.
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Двох осіб з гуртожитку госпіталізували, решта – на самоізоляції. Нині у гуртожитку здійснили дезінфекцію приміщень.
Коронавірус у Києві
У Києві не вщухає коронавірус. Кількість підтверджених випадків інфікування за час пандемії сягнула 6 238 пацієнтів.
За останню добу у столиці захворіли ще 56 осіб:
- 21 жінка – від 21 до 75 рокiв;
- 31 чоловік – від 19 до 80 рокiв;
- дівчинка, якій 12 років;
- три хлопчики – від 4 до 17 років.
За добу до лікарень міста госпіталізували дев’ять пацієнтів, решта – на самоізоляції.