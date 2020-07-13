Погода в Україні на сьогодні - 13 липня 2020

Погода у понеділок, 13 липня, буде дощовою майже на усій території України.

Опадів не очікують тільки на заході, де вдень температура повітря прогріється до +21°, вночі – до +11°.

На сході прогнозують град. Температура вдень до +29°, вночі – до +19°.

У центральних областях пройдуть дощі. Температура вдень до +22°, вночі – до +16°.

На півночі прогнозують опади. Вдень очікується до +21°, вночі – до +13°.

Мешканців південних областей зустрінуть дощі. Температура вдень прогріється до +31°, вночі – до +19°.

У Києві в ніч на 13 липня очікуються грози та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Вдень буде сонячно – до +21°.

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Прогноз погоди на липень

Прогнозуючи погоду на липень 2020 року, синоптики попереджали про різке похолодання та кількаденні дощі на початку місяця. Також сильні зливи мають прийти в Україну наприкінці липня.

Середня температура в Україні зафіксується на рівні від +27° до +32°.