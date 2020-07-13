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Факти / Україна / Політика

Рада віддала 1,3 млрд грн з Фонду боротьби з Covid-19 на місцеві вибори

На позачерговому засіданні 13 липня Верховна Рада України перенаправила майже 1,3 млрд гривень на проведення виборів.

Цю сумму виділять з  Фонду по боротьбі з коронавірусом.

За відповідне рішення проголосувало 330 народних депутатів.

Місцеві вибори в Україні: Рада перенаправила майже 1,3 млрд грн

Закон вносить зміни до додатків №3 та №6 закону України Про державний бюджет України на 2020 рік. Зокрема, він збільшує видатки споживання загального фонду на 1 263 954 грн. 

– Зменшивши видатки загального фонду на 1 263 954,1 тис. грн за бюджетною програмою Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, – вказано у пояснювальній записці.

Читайте: Засідання Верховної Ради 13 липня: онлайн-трансляція

Видатки збільшили за такими програмами:

  • Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів на 10 841 грн;
  • Проведення виборів народних депутатів України на 994,8 тис. грн;
  • Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на 1 252 117,8 грн.

Місцеві вибори 2020

Згідно з чинним законодавством, місцеві вибори в Україні мають відбутися в останню неділю жовтня. Цьогоріч це 25 число.

Пройдуть вони одночасно на всій території країни – виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та мерів міст.

Фото: Dreamstime

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