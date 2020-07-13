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Факти / Україна

Смертельне ДТП під Києвом: водію Mercedes повідомили про підозру

Водію, який скоїв смертельну ДТП на Старообухівській трасі, повідомили про підозру за фактом порушення правил дорожнього руху.

– За процесуального керівництва прокуратури м. Києва водію, що скоїв масштабну дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинуло двоє дорослих та двоє дітей, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, – зазначили у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння та не впорався з керуванням.

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Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

ДТП під Києвом сталося 12 липня через те, що водій Mercedes, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Hyundai.

На місці події загинуло троє людей, які перебували в Hyundai – чоловік, жінка та їхня восьмирічна дочка.

Двох хлопчиків госпіталізували до лікарні, однак один з них помер у кареті швидкої. Стан другого хлопчика наразі стабільно важкий.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Нацполіція

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