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Факти / Погода

Спекотно та дощитиме – прогноз погоди на тиждень для Києва (КАРТА)

Прогноз погоди у Києві 13 липня показує дощі та справжню прохолоду.

Температура повітря становитиме вдень до +19°С. Вечором стовпчик термометра опуститься до +17°С.

Вітер північний та північно-західний, до 6,7 м/с.

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Погода на 14 липня

14 липня до столиці повернеться спека до +26 °С. Але ніч синоптики обіцяють прохолодну – не більше +15°С.

Погода на тиждень у Києві - з 14 по 17 липня 2020

Погода на 15 липня

15 липня у Києві та області буде хмарно, температура триматиметься на познаці +19 +21°С.

Погода на тиждень у Києві - з 14 по 17 липня 2020

Погода на 16 липня

16 липня в столичному регіоні буде тепло та сонячно. Вечером хмарно та вітряно.

Погода на тиждень у Києві - з 14 по 17 липня 2020

Погода на 17 липня

17 липня столицю накриють грози та дощі. Водночас температура повітря не падатиме нижче +22°С.

Погода на тиждень у Києві - з 14 по 17 липня 2020

Прогноз погоди на липень 2020

З 16 по 23 липня в Україну повернеться спека – стовпчики термометрів покажуть +28-30°С.

До кінця липня погода в Україні буде мінливою, але по-справжньому спекотною.

Температура повітря буде на рівні +24-26°С. Дощитиме у кінці місяця.

Джерело: Укргідрометцентр

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