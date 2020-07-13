В Україні запровадили збір за виліт пасажирів: усі деталі закону

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, який запроваджує збір за виліт пасажирів з України.
За документ проголосували 256 народних депутатів.
Що каже закон
Закон №2424, який вносить зміни до Повітряного кодексу України, закріплює поняття “державне мито з суб’єкта авіаційної діяльності”.
Законом додається нова стаття 121, яка визначає особливості справляння держмита за кожного пасажира, який відлітає, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України.
Закон визначає відповідальність для суб’єктів авіаційної діяльності, які порушили порядок або терміни сплати зборів.
Читайте: В аеропортах Києва і Львова робитимуть ПЛР-тестування
Розмір збору за виліт
За кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, мають сплатити:
- якщо летить у межах України – $0,5;
- якщо летить міжнародним рейсом – $2.
За кожну тонну вантажу, яка вилітає з України, мають сплатити:
- якщо летить у межах України – $2,5,
- у випадку міжнародних перевезень з/до України – $10.
Читайте: Медичний режим і безпечний чартер: Дихне про авіаперевезення під час карантину
Коли збір не буде стягуватися
Суб’єкти авіаційної діяльності звільнятимуться від сплати зборів в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;
Під час перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну;
Якщо польоти пов’язані із ліквідацією надзвичайних подій, або це санітарні авіарейси;
Під час перевезення дітей у віці до двох років, транзитних пасажирів, пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.