В Україні запровадили збір за виліт пасажирів: усі деталі закону

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон, який запроваджує збір за виліт пасажирів з України.

За документ проголосували 256 народних депутатів.

Що каже закон

Закон №2424, який вносить зміни до Повітряного кодексу України, закріплює поняття “державне мито з суб’єкта авіаційної діяльності”.

Законом додається нова стаття 121, яка визначає особливості справляння держмита за кожного пасажира, який відлітає, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України.

Закон визначає відповідальність для суб’єктів авіаційної діяльності, які порушили порядок або терміни сплати зборів.

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Розмір збору за виліт

За кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, мають сплатити:

якщо летить у межах України – $0,5;

якщо летить міжнародним рейсом – $2.

За кожну тонну вантажу, яка вилітає з України, мають сплатити:

якщо летить у межах України – $2,5,

у випадку міжнародних перевезень з/до України – $10.

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Коли збір не буде стягуватися

Суб’єкти авіаційної діяльності звільнятимуться від сплати зборів в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав;

Під час перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну;

Якщо польоти пов’язані із ліквідацією надзвичайних подій, або це санітарні авіарейси;

Під час перевезення дітей у віці до двох років, транзитних пасажирів, пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.