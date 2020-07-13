Угорський лоукост Wizz Air відновить прямі авіарейси між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами з 1 жовтня.

Wizz Air літатиме з Одеси двічі на тиждень – у четвер та неділю.

В ОАЕ літаки прийматимуть в аеропорту Абу-Дабі, який знаходиться в 140 км від Дубая.

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Вартість квитка з Одеси в Абу-Дабі обійдеться у 1 460 грн, назад — 870 грн.

За найдешевшим тарифом дозволено перевозити лише ручну поклажу з гарабаритами 40х30х20 см. Важити вона повинна не більше 10 кг.

Нові рейси Wizz Аіг з України

30 червня Wizz Air оголосив, що відкриє п’ять нових маршрутів з аеропортів Львова, Одеси та Києва.

З 1 вересня 2020 року літаки компанії полетять зі Львова та Києва в Пардубіце (Чехія). Це будуть перші рейси Wizz Air, які зв’яжуть Україну з Чехією.

Також з березня 2021 року відкриються рейси з Одеси в Мілан (Мальпенса), Рим (обидва – з 29 березня) і Болонью (з 30 березня).