Національний банк України встановив курс американської валюти на рівні 26,95 грн/$1, що на дві копійки більше, ніж у попередній банківський день.
А от євро коштує 30,39 грн, що на 14 копійок менше, ніж курс, встановлений у попередній банківський день.
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Курс валют в Україні від НБУ на 13.07:
- $1 – 26,95 грн;
- €1 – 30,39 грн;
- 1 польський злотий – 6,83 грн;
- 10 російських рублів – 3,81 грн.
Прогноз курсу долара на осінь
Протягом двох – двох з половиною місяців варто очікувати ослаблення гривні до курсу 29 грн/$. За словами економістів, такий курс потрібен Україні.
Під нього розрахована доходна частина бюджету, зокрема, податок на додану вартість з імпорту.