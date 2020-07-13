Національний банк України встановив курс американської валюти на рівні 26,95 грн/$1, що на дві копійки більше, ніж у попередній банківський день.

А от євро коштує 30,39 грн, що на 14 копійок менше, ніж курс, встановлений у попередній банківський день.

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Курс валют в Україні від НБУ на 13.07:

$1 – 26,95 грн;

€1 – 30,39 грн;

1 польський злотий – 6,83 грн;

10 російських рублів – 3,81 грн.

Прогноз курсу долара на осінь

Протягом двох – двох з половиною місяців варто очікувати ослаблення гривні до курсу 29 грн/$. За словами економістів, такий курс потрібен Україні.

Під нього розрахована доходна частина бюджету, зокрема, податок на додану вартість з імпорту.