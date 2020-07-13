ЗНО з біології 2020 пройшло 13 липня. У ньому взяло участь 74 460 осіб – це 65,38% від загальної кількості тих, хто зареєструвався.
Усього до тестування не допустили 21-го учасника, з них 6-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.
За дотриманням процедури тестування спостерігало 39 спеціальних осіб.
Поріг склав/не склав та результати ЗНО з біології буде визначено до 24 липня. Результати з’являться до 25 липня. Їх можна подивитися на сторінках учасників.
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А от правильні відповіді можна буде дізнатися раніше на сайті УЦОЯО.
Ті, хто не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з біології, можуть зареєструватися на додаткову сесію.
ЗНО 2020
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року розпочалась 25 червня. У безпечних умовах вже відбулись тестування з математики, української мови і літератури, фізики, іноземних мов та історії України.
Решта тестувань основної сесії ЗНО – з географії та хімії – відбудуться 15 та 17 липня відповідно.