ЗНО з біології 2020 пройшло 13 липня. У ньому взяло участь 74 460 осіб – це 65,38% від загальної кількості тих, хто зареєструвався.

Усього до тестування не допустили 21-го учасника, з них 6-х – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань.

За дотриманням процедури тестування спостерігало 39 спеціальних осіб.

Поріг склав/не склав та результати ЗНО з біології буде визначено до 24 липня. Результати з’являться до 25 липня. Їх можна подивитися на сторінках учасників.

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А от правильні відповіді можна буде дізнатися раніше на сайті УЦОЯО.

Ті, хто не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з біології, можуть зареєструватися на додаткову сесію.

ЗНО 2020

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року розпочалась 25 червня. У безпечних умовах вже відбулись тестування з математики, української мови і літератури, фізики, іноземних мов та історії України.

Решта тестувань основної сесії ЗНО – з географії та хімії – відбудуться 15 та 17 липня відповідно.