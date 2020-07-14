Коронавірус у Києві зафіксовано у 6 350 осіб. За добу виявлено 112 нових випадків інфікування.

Один пацієнт помер. Всього в столиці від коронавірусу померли 125 осіб.

Одужали за добу 15 осіб, а всього – 2 124 жителя столиці.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

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Серед хворих:

50 жінок у віці від 20 до 79 років

56 чоловіків віком від 22 до 84 років

чотири дівчинки від чотирьох до 15 років і два хлопчики – 12 і 16 років.

Серед хворих вісім медиків.

Госпіталізації потребували дев’ять хворих. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків за добу виявили у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах – 31, 21 та 14 осіб.

Коронавірус в Києві

Статистика коронавірусу в Києві говорить про збільшення кількості нових пацієнтів.

У порівнянні з 13 липня добовий приріст збільшився вдвічі. Вчора коронавірус виявили у 56 киян.