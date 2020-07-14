Протягом минулої доби, 13 липня, збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню.

В наслідок ворожих обстрілів загинуло троє українських військових, зокрема медик. Також одного воїна було поранено та ще один отримав бойове травмування.

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Збройні формування РФ обстріляли і ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте, випустивши 1 міну калібру 120 мм.

Також під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця поблизу селища Зайцеве, евакуаційна група потрапила у заздалегідь підготовлену засідку окупантів.

– Ворог безжально застосував стрілецьке озброєння практично впритул розстрілявши представників евакуаційної групи. В результаті обстрілу загинув військовий медик, один воїн отримав поранення, а ще один – бойове травмування, – повідомили у штабі.

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Надалі евакуацію довелося зупинити і наразі тіла українських воїнів перебувають на місці обстрілу.

За даними розвідки, минулої доби наші захисники знищили одного та поранили двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Обстріли в Авдіївці

12 липня ворожі угрупування обстріляли житлові будинки в Авдіївці зі сторони Спартака з артилерійських систем та мінометів. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.