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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар знову виріс – курс валют від НБУ на 14 липня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 липня.

Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,08 грн/$, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте: Криза любить готівку: у якій валюті зберігати гроші та що не так з доларом

Також регулятор встановив курс євро на рівні 30,687 грн/€.

Курс валют в Україні від НБУ на 14.07:

  • $1 – 27,0883 грн;
  • €1 – 30,687 грн;
  • 1 польський злотий – 6,8547 грн;
  • 10 російських рублів – 3,826 грн.

Курс валют на 14 июля

Прогноз курсу долара на осінь 

Протягом двох – двох з половиною місяців варто очікувати ослаблення гривні до курсу 29 грн/$. За словами економістів, такий курс потрібен Україні.

Під нього розрахована доходна частина бюджету, зокрема, податок на додану вартість з імпорту.

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