Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 липня.

Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,08 грн/$, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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Також регулятор встановив курс євро на рівні 30,687 грн/€.

Курс валют в Україні від НБУ на 14.07:

$1 – 27,0883 грн;

€1 – 30,687 грн;

1 польський злотий – 6,8547 грн;

10 російських рублів – 3,826 грн.

Прогноз курсу долара на осінь

Протягом двох – двох з половиною місяців варто очікувати ослаблення гривні до курсу 29 грн/$. За словами економістів, такий курс потрібен Україні.

Під нього розрахована доходна частина бюджету, зокрема, податок на додану вартість з імпорту.