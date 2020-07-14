Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 14 липня.
Нацбанк встановив курс долара на рівні 27,08 грн/$, що на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
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Також регулятор встановив курс євро на рівні 30,687 грн/€.
Курс валют в Україні від НБУ на 14.07:
- $1 – 27,0883 грн;
- €1 – 30,687 грн;
- 1 польський злотий – 6,8547 грн;
- 10 російських рублів – 3,826 грн.
Прогноз курсу долара на осінь
Протягом двох – двох з половиною місяців варто очікувати ослаблення гривні до курсу 29 грн/$. За словами економістів, такий курс потрібен Україні.
Під нього розрахована доходна частина бюджету, зокрема, податок на додану вартість з імпорту.