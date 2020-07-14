Епідемія коронавірусу в Україні піде на спад у кінці липня – вчені

Українці активно порушують карантинні обмеження. Дослідження мобільності населення перевищує первинні показники початку року.

Середня автомобільна мобільність за період із 17 червня по нині становила в середньому 160% від початку року, піша – 130%. Про це йдеться у дослідженні команди проекту Форсайт Covid-19 від Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.

Нині, окрім Києва та заходу країни, погіршились показники у Харківській, Донецькій та Одеській областях.

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Кількість тестувань прямо пропорційна кількості виявлених хворих. Однак на попередніх етапах послаблення карантину характер цієї залежності час від часу змінювався.

– Це означає, що точку насичення, яка пов’язана з максимальним охопленням потенційних хворих в Україні, ще не досягнуто, – заявили вчені.

Моделювання поширення коронавірусу в Україні

Дані моделювання вказують на початок тенденції повільного згасання пандемії у другій половині липня.

Подальше поширення хвороби буде залежати як від системних, ефективних дій влади, так і від соціальної дисципліни населення.

– Це набуває особливої ваги через наближення нового навчального року, – пояснюють вчені.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу 14 липня має позитивну динаміку – нині кількість людей, які вилікувались, більше за кількість нових випадків.

Статистика коронавірусу в Україні на 14 липня свідчить про 54 771 хворого, за добу 638.

Поборов хворобу за минулу добу 651 українець, загалом – 27 154.

Де найбільше дотримуються самоізоляції:

Львів – 40.99%;

Черкаси – 38.55%;

Київ – 37.65%;

Чернігів – 37.34%;

Чернівці – 36.93%.

Джерело: Форсайт Covid-19