Гроші забирають у Росії: скільки платять російським кураторам на Донбасі

Російські куратори на Донбасі отримують до $3 тис. на місяць за ведення війни в Україні.

Про це повідомив журналіст із Донецька Сергій Гармаш, який бере участь у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

За його даними, російський офіцер-радник у Донецьку отримує від $2,5 тис. до $3 тис. зарплати, 70% з якої йому виплачують на території Росії, а решту за місцем служби.

Виплати залежать від звання в армії РФ – російський полковник на Донбасі отримує 210 тис. рублів (близько 80 тис. грн), майору платять 170 тис. рублів (близько 65 тис. грн), а спеціалістам виплачують менше на 15-20%.

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Як полковник ФСБ РФ Єгоров вербував бойовиків

9 липня 2020 року Служба безпеки України опублікувала аудіо переговорів полковника ФСБ РФ Ігоря Єгорова під позивним Ельбрус з бойовиками на Донбасі.

Аудіо доводить, що Єгоров особисто був присутній на окупованій території, де курував переправлення проросійських бойовиків з Криму на Донбас.